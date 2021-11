Bafa erhält im mitteldeutschen Kohlerevier zwei neue Standorte

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) richtet eine neue Aussenstelle an zwei Standorten im mitteldeutschen Kohlerevier ein, wo durch den Kohleausstieg Arbeitsplätze verlorengehen. In den beiden neuen Standorten Borna (Sachsen) und in Merseburg (Sachsen-Anhalt) wird künftig die Umsetzung des neuen Lieferkettengesetzes kontrolliert, erklärte das für das Bafa zuständige Bundeswirtschaftsministerium.

Das Lieferkettengesetz gilt ab dem Jahr 2023 und definiert, welche Pflichten Unternehmen beim Schutz von Menschenrechten haben und wie sie diesen in ihren Lieferketten nachkommen müssen.

"Die zwei neuen Standorte in Borna und Merseburg sind ein starkes Bekenntnis für das mitteldeutsche Revier und für die Menschen vor Ort", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. "Wir geben damit zugleich Impulse für die Ansiedlung weiterer Unternehmen und den Start weiterer Projekte in der Region."

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erklärte, die neue Aussenstelle schaffe hochwertige Arbeitsplätze und stärke damit die gesamte Region. "Dies ist ein wichtiges Bekenntnis des Bundes an die hier lebenden Menschen und gleichzeitig ein weiterer Mosaikstein, damit der Strukturwandel im mitteldeutschen Revier ein Erfolg wird", so Kretschmer.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff betonte, dass mit der Beendigung der Kohleverstromung das Strukturstärkungsgesetz für die Kohleregionen konsequent eingehalten und umgesetzt werden müsste. "Die Akzeptanz der Energiewende und der Erfolg des Strukturwandels im Mitteldeutschen Revier hängen entscheidend davon ab, wie es uns gelingt, neue und zukunftsträchtige Arbeitsplätze in der Region zu schaffen", mahnte Haseloff.

Der Aufbau der neuen Aussenstelle ist Teil des Kohlekompromisses, in dem die Bundesregierung den strukturschwachen Regionen bis 2029 die Schaffung von 5.000 neuen Arbeitsplätzen zugesagt hat. Zuvor wurde bereits eine Bafa-Aussenstelle im sächsischen Weisswasser eingerichtet.

November 01, 2021 06:48 ET (10:48 GMT)