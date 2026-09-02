Baetis Ventures öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Baetis Ventures hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Baetis Ventures 1.1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch