BAE Systems FY25 Underlying Operating Profit Rises

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!

Was erwartet euch in dieser Folge?

✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?

✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive

✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“

✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust

✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise

✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

