Backblaze A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Backblaze A veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch