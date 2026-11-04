Backblaze A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Backblaze A veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Backblaze A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch