Bacil Pharma: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bacil Pharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.22 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.480 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch