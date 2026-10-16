Bacil Pharma hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bacil Pharma gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch