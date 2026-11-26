Gleichzeitig will das Unternehmen weiterhin kräftig in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten investieren.

Ausgehend vom 2025 erzielten Umsatz von 695 Millionen Franken strebt BACHEM bis 2031 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 15 bis 18 Prozent in Lokalwährungen an. Die EBITDA-Marge soll bis in Jahr 2031 auf 33 bis 35 Prozent steigen, wie der Peptidhersteller am Donnerstag im Vorfeld seines Kapitalmarkttages mitteilte.

Es ist der erste Anlass dieser Art unter der neuen Firmenchefin Anne-Kathrin Stoller. Diese hatte auf Anfang 2026 das Zepter übernommen. BACHEM hatte sich in den vergangenen Jahren mehrere Grossaufträge von Herstellern der boomenden "Schlankmacher"-Spritzen gesichert.

Damit will BACHEM stärker wachsen als der Gesamtmarkt. Das Unternehmen erwartet hier jährliche Wachstumsraten von 10 bis 15 Prozent. Das Geschäft mit Peptiden soll dabei die tragende Säule bleiben. Daneben soll das Geschäft mit Oligonukleotiden weiter ausgebaut werden.

Weiterhin hohe Investitionen

Für die Jahre 2027 bis 2031 veranschlagt BACHEM Investitionen in Höhe von 25 bis 30 Prozent des Umsatzes, wobei der Grossteil der Mittel in den ersten Jahren des Planungszeitraums fliessen soll. Die Mittel sollen insbesondere in den Ausbau der Schweizer Standorte Bubendorf und Sisslerfeld sowie in die Kapazitätserweiterung in den USA fliessen.

Während Bubendorf als Forschungs- und Entwicklungszentrum gestärkt werden soll, steht im Sisslerfeld die Schaffung von zusätzlichen Produktionskapazitäten im Vordergrund. Die US-Standorte wiederum sollen Entwicklung und Produktion mit der Nähe zu den Kunden verbinden. Die Schweiz bleibt das Zentrum für Innovation und Unternehmensführung.

BACHEM setzt auch künftig primär auf organisches Wachstum. Finanziert werden sollen die Investitionen hauptsächlich über den operativen Cashflow, rückzahlbare Kundenvorauszahlungen und bestehende Kreditlinien. Ergänzend prüft das Unternehmen die Ausgabe von Anleihen.

Auch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen deutlich steigen. Bis 2031 sollen sie sich gegenüber 2025 auf jährlich rund 40 Millionen Franken vervierfachen.

ra/cg

Bubendorf (awp)