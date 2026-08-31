BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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31.08.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von BACHEM
Die Aktie von BACHEM gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 76,30 CHF.
Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 76,30 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'264 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die BACHEM-Aktie bei 76,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,15 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'463 BACHEM-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 83,25 CHF erreichte der Titel am 08.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,11 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten BACHEM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,39 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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