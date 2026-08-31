BACHEM Aktie News: BACHEM am Montagnachmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 75,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'124 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die BACHEM-Aktie bei 75,05 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 76,15 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 24'919 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,25 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 9,07 Prozent niedriger. Am 19.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BACHEM-Aktie mit einem Verlust von 35,90 Prozent wieder erreichen.

BACHEM-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,900 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.

Die BACHEM-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,39 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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