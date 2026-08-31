BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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31.08.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag billiger
Die Aktie von BACHEM gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 75,60 CHF ab.
Die BACHEM-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 75,60 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'185 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BACHEM-Aktie bei 75,05 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,15 CHF. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 11'664 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.05.2026 bei 83,25 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.
Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.
Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BACHEM veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,39 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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