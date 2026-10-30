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30.10.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 84,25 CHF ab.
Die BACHEM-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 84,25 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'834 Punkten notiert. Bei 84,10 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'493 BACHEM-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 86,00 CHF erreichte der Titel am 20.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 2,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,52 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 42,41 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BACHEM-Aktie in Höhe von 2,40 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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