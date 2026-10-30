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30.10.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM kommt am Mittag kaum vom Fleck
Die Aktie von BACHEM hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 84,40 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 84,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'855 Punkten steht. Der Kurs der BACHEM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 84,80 CHF zu. Die BACHEM-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,10 CHF nach. Bei 84,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'989 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,00 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 1,90 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,52 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,51 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen. BACHEM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,40 CHF je BACHEM-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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