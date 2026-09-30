BACHEM Aktie News: BACHEM verteuert sich am Mittwochvormittag

Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 82,35 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'843 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die BACHEM-Aktie sogar auf 82,45 CHF. Bei 82,45 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 1'632 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,10 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 2,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten BACHEM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF.

BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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