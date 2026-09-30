BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM verteuert sich am Mittwochvormittag
Die Aktie von BACHEM zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 82,35 CHF.
Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 82,35 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'843 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die BACHEM-Aktie sogar auf 82,45 CHF. Bei 82,45 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 1'632 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,10 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 2,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten BACHEM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF.
BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie
BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
09:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM verteuert sich am Mittwochvormittag (finanzen.ch)
|
29.09.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
29.09.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
28.09.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse Zürich in Grün: SPI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BACHEM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag mit Gewinnen. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.