BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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30.09.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: Anleger greifen bei BACHEM am Mittwochnachmittag zu
Die Aktie von BACHEM zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 81,60 CHF zu.
Die BACHEM-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 81,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'688 Punkten liegt. Bei 82,90 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 82,45 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 17'599 BACHEM-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 84,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 3,06 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 68,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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BACHEM am 30.09.2026
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