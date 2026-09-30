BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag gefragt

Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 82,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'716 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BACHEM-Aktie bei 82,90 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,45 CHF. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 10'491 Aktien.

Bei 84,10 CHF markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 2,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (48,52 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BACHEM wird am 04.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BACHEM-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

In der BACHEM-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,40 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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