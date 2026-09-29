BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Vormittag tiefer

Die BACHEM-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 81,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'761 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die BACHEM-Aktie bis auf 81,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'104 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 84,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,47 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF. Im Vorjahr erhielten BACHEM-Aktionäre 0,900 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,40 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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