BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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29.09.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 81,75 CHF ab.
Die BACHEM-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 81,75 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'775 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der BACHEM-Aktie ging bis auf 81,25 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,50 CHF. Bisher wurden heute 22'569 BACHEM-Aktien gehandelt.
Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,10 CHF. Mit einem Zuwachs von 2,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 48,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,65 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.
Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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