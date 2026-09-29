BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagmittag in Grün

Die BACHEM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 82,55 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'857 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BACHEM-Aktie bei 82,90 CHF. Mit einem Wert von 81,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'625 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,10 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 1,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (48,52 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,22 Prozent.

BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte BACHEM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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