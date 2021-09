Bachem-Aktie aktuell: Bachem schiebt sich vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Bachem nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 3.9 Prozent auf 724.00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 15'059 Punkten steht. Die Bachem-Aktie legte bis auf 733.00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 696.00 CHF. Zuletzt wechselten 6'681 Bachem-Aktien den Besitzer.

Von Analysten wird erwartet, dass Bachem im Jahr 2022 9.45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Bachem Holding AG ist ein ein unabhängiges, technologiebasiertes Unternehmen, das auf die Herstellung von biochemikalischen und pharmazeutischen Präparaten spezialisiert ist. Kernkompetenz ist dabei die Produktion von Peptiden (Zwischenprodukte beim Abbau der Eiweisse). Hier nimmt Bachem eine weltweit führende Position ein. Zu den Abnehmern zählen neben Kliniken und Forschungseinrichtungen und Universitäten auch andere Biotechnologieunternehmen. Das Angebot des Unternehmens umfasst die cGMP-Produktion von Pharmawirkstoffen, die Grossproduktion von Aminosäuren und Peptidfragmenten, die Auftragssynthese und das Kataloggeschäft mit zahlreichen Life Sciences Produkten.

Redaktion finanzen.net