BACHEM Aktie News: BACHEM schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 83,90 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'500 Punkten steht. Bei 84,15 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 83,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 2'173 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 86,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,50 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 42,17 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,900 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 CHF je BACHEM-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren