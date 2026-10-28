|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM schiebt sich am Mittwochvormittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BACHEM. Zuletzt wies die BACHEM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 83,90 CHF nach oben.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 83,90 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'500 Punkten steht. Bei 84,15 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 83,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 2'173 BACHEM-Aktien umgesetzt.
Am 20.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 86,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,50 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 42,17 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,900 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 CHF je BACHEM-Aktie.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie
BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
28.10.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
28.10.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag gefragt (finanzen.ch)
|
28.10.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM schiebt sich am Mittwochvormittag vor (finanzen.ch)
|
26.10.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
12.10.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
BACHEM am 28.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen freundlich - Nikkei stark
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.