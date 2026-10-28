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28.10.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 84,10 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die BACHEM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 84,10 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'484 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die BACHEM-Aktie bei 84,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten BACHEM-Aktien beläuft sich auf 9'204 Stück.
Am 20.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,00 CHF. 2,26 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BACHEM-Aktie 42,31 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2027 veröffentlicht. BACHEM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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