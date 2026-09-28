BACHEM Aktie News: BACHEM zieht am Vormittag an

Das Papier von BACHEM konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 82,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'917 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BACHEM-Aktie bei 82,50 CHF. Bei 81,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'128 BACHEM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BACHEM-Aktie mit einem Kursplus von 2,37 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,52 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 40,94 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.

BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.

Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,40 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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