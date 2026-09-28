BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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28.09.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BACHEM. Zuletzt konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 81,75 CHF.
Die BACHEM-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 81,75 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'848 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die BACHEM-Aktie bei 83,15 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 39'442 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 2,87 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 48,52 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,65 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.
Die BACHEM-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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