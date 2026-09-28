BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.09.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM legt am Montagmittag zu
Die Aktie von BACHEM gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BACHEM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 82,00 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 82,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'821 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die BACHEM-Aktie sogar auf 82,75 CHF. Mit einem Wert von 81,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 18'449 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 84,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,83 Prozent.
BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie
BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
12:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM legt am Montagmittag zu (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM zieht am Vormittag an (finanzen.ch)
|
25.09.26
|BACHEM Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BACHEM (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse Zürich in Grün: SPI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BACHEM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.