BACHEM Aktie News: BACHEM legt am Montagmittag zu

Um 12:28 Uhr stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 82,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'821 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die BACHEM-Aktie sogar auf 82,75 CHF. Mit einem Wert von 81,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 18'449 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 84,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,83 Prozent.

BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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