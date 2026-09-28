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BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729

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28.09.2026 12:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM legt am Montagmittag zu

BACHEM Aktie News: BACHEM legt am Montagmittag zu

Die Aktie von BACHEM gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BACHEM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 82,00 CHF nach oben.

BACHEM
81.70 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 82,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'821 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die BACHEM-Aktie sogar auf 82,75 CHF. Mit einem Wert von 81,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 18'449 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 84,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,83 Prozent.

BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Short 14’845.85 13.67 SGBJ3U
Short 15’363.19 9.00 SGB5HU
SMI-Kurs: 13’955.12 28.09.2026 13:46:41
Long 13’401.34 19.78 SJBMDU
Long 13’088.26 13.81 S2B8UU
Long 12’537.70 8.97 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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