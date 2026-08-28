BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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28.08.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Freitagvormittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BACHEM. Das Papier von BACHEM legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 76,70 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 76,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'326 Punkten liegt. In der Spitze legte die BACHEM-Aktie bis auf 77,00 CHF zu. Bei 76,85 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 959 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 08.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,25 CHF. 8,54 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 48,52 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,74 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.
Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,37 CHF je BACHEM-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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