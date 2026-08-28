Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Accelleron Industries116936091Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
AXA-Aktie: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
Wendepunkt in der Robotik: Unitree-Gründer Wang sieht den "ChatGPT-Moment" der Branche
Nach mehr als zehn Jahren: Club Med soll in Hongkong an die Börse zurückkehren
National Grid-Aktie & Co. im Fokus: So setzt dieser Fondsmanager gegen den KI-Hype
Suche...
Plus500 Depot

BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 16:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM steigt am Freitagnachmittag

BACHEM Aktie News: BACHEM steigt am Freitagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BACHEM. Im SIX SX-Handel gewannen die BACHEM-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

BACHEM
76.51 CHF 0.53%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von BACHEM konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 77,25 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'289 Punkten tendiert. Die BACHEM-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,00 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 76,85 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 27'140 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 83,25 CHF markierte der Titel am 08.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 48,52 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 CHF, nach 0,900 CHF im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. BACHEM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,37 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten