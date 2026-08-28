BACHEM Aktie News: BACHEM steigt am Freitagnachmittag

Das Papier von BACHEM konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 77,25 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'289 Punkten tendiert. Die BACHEM-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,00 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 76,85 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 27'140 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 83,25 CHF markierte der Titel am 08.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 48,52 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 CHF, nach 0,900 CHF im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. BACHEM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,37 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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