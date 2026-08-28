BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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28.08.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von BACHEM. Im SIX SX-Handel kam die BACHEM-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 76,45 CHF.
Mit einem Kurs von 76,45 CHF zeigte sich die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'301 Punkten tendiert. Bei 77,00 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte BACHEM-Aktie bei 75,65 CHF. Bei 76,85 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 14'228 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 83,25 CHF erreichte der Titel am 08.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,89 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 48,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BACHEM-Aktie 36,53 Prozent sinken.
Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der BACHEM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,37 CHF je BACHEM-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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