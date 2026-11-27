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27.11.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 64,45 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 4,2 Prozent auf 64,45 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'897 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der BACHEM-Aktie ging bis auf 63,65 CHF. Bei 66,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 191'309 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,00 CHF) erklomm das Papier am 20.10.2026. 33,44 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 50,90 CHF fiel das Papier am 28.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 21,02 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 CHF, nach 0,900 CHF im Jahr 2025.
Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte BACHEM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,42 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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