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27.11.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Freitagmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BACHEM. Zuletzt fiel die BACHEM-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 65,85 CHF ab.
Um 12:28 Uhr rutschte die BACHEM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 65,85 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'878 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BACHEM-Aktie bei 64,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 66,00 CHF. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120'387 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,00 CHF) erklomm das Papier am 20.10.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BACHEM-Aktie mit einem Kursplus von 30,60 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,90 CHF. Dieser Wert wurde am 28.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BACHEM-Aktie mit einem Verlust von 22,70 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
BACHEM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,42 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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