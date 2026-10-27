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27.10.2026 09:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von BACHEM gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BACHEM-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 82,10 CHF.

BACHEM
83.26 CHF 1.40%
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Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 82,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'503 Punkten steht. Bei 82,10 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 82,95 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BACHEM-Aktien beläuft sich auf 1'984 Stück.

Am 20.10.2026 markierte das Papier bei 86,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 4,75 Prozent zulegen. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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