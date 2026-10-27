|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von BACHEM gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BACHEM-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 82,10 CHF.
Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 82,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'503 Punkten steht. Bei 82,10 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 82,95 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BACHEM-Aktien beläuft sich auf 1'984 Stück.
Am 20.10.2026 markierte das Papier bei 86,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 4,75 Prozent zulegen. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie
BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
09:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Montagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
26.10.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
12.10.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.