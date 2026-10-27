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27.10.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BACHEM. Zuletzt stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 83,10 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 83,10 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'584 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die BACHEM-Aktie bei 83,45 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,95 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'238 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Bei 48,52 CHF fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,61 Prozent.
Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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