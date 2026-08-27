BACHEM Aktie News: BACHEM stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Die BACHEM-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 75,75 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'317 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die BACHEM-Aktie bis auf 76,10 CHF. Der Kurs der BACHEM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,75 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 76,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'249 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2026 markierte das Papier bei 83,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 9,90 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,37 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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