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27.08.2026 16:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

BACHEM Aktie News: BACHEM am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von BACHEM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 75,90 CHF.

BACHEM
76.10 CHF -1.20%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von BACHEM konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 75,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'208 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BACHEM-Aktie bei 76,70 CHF. Bei 76,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 15'280 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.05.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,52 CHF. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BACHEM veröffentlicht werden. BACHEM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,37 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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