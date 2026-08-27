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BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729

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27.08.2026 12:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM reagiert am Mittag positiv

BACHEM Aktie News: BACHEM reagiert am Mittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BACHEM. Zuletzt ging es für das BACHEM-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 76,40 CHF.

BACHEM
76.10 CHF -1.20%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 76,40 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'328 Punkten liegt. Die BACHEM-Aktie legte bis auf 76,65 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,10 CHF. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 7'572 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2026 bei 83,25 CHF. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 8,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 36,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.03.2028 wird BACHEM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,37 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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