BACHEM Aktie News: Anleger schicken BACHEM am Freitagmittag ins Plus

Um 12:28 Uhr wies die BACHEM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 59,15 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'209 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die BACHEM-Aktie bei 59,30 CHF. Bei 59,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 14'778 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 43,34 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,850 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,920 CHF je BACHEM-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BACHEM am 12.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.03.2027 dürfte BACHEM die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BACHEM-Aktie in Höhe von 1,60 CHF im Jahr 2025 aus.

