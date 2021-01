Bachem-Aktie aktuell: Bachem mit Kursverlusten

Die Aktie von Bachem zu den Verlustbringern des Tages. Der Bachem-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0.7 Prozent auf 357.50 CHF.

Die Bachem-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0.7 Prozent auf 357.50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 13'604 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Bachem-Aktie bei 355.50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 360.50 CHF. Bisher wurden heute 3'714 Bachem-Aktien gehandelt.

Den erwarteten Gewinn je Bachem-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7.38 CHF fest.

Die Bachem Holding AG ist ein ein unabhängiges, technologiebasiertes Unternehmen, das auf die Herstellung von biochemikalischen und pharmazeutischen Präparaten spezialisiert ist. Kernkompetenz ist dabei die Produktion von Peptiden (Zwischenprodukte beim Abbau der Eiweisse). Hier nimmt Bachem eine weltweit führende Position ein. Zu den Abnehmern zählen neben Kliniken und Forschungseinrichtungen und Universitäten auch andere Biotechnologieunternehmen. Das Angebot des Unternehmens umfasst die cGMP-Produktion von Pharmawirkstoffen, die Grossproduktion von Aminosäuren und Peptidfragmenten, die Auftragssynthese und das Kataloggeschäft mit zahlreichen Life Sciences Produkten.

