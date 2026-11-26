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26.11.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BACHEM
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BACHEM. Das Papier von BACHEM gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 9,7 Prozent auf 67,30 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 9,7 Prozent auf 67,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'835 Punkten realisiert. Im Tief verlor die BACHEM-Aktie bis auf 65,10 CHF. Bei 69,25 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 314'389 BACHEM-Aktien gehandelt.
Bei 86,00 CHF markierte der Titel am 20.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 21,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,55 CHF. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 33,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,975 CHF aus.
BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,44 CHF je BACHEM-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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