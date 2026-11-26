|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.11.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Donnerstagmittag massiv unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 10,4 Prozent auf 66,80 CHF nach.
Die BACHEM-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 10,4 Prozent auf 66,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. Im Tief verlor die BACHEM-Aktie bis auf 65,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,25 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten BACHEM-Aktien beläuft sich auf 237'835 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.10.2026 bei 86,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (50,55 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,975 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
In der BACHEM-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,44 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie
BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
17:58
|Börse Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:29
|BACHEM Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BACHEM (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Donnerstagmittag massiv unter Druck (finanzen.ch)
|
12:26
|SPI-Handel aktuell: SPI-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
25.11.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittwochvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.