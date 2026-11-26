Die BACHEM-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 10,4 Prozent auf 66,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. Im Tief verlor die BACHEM-Aktie bis auf 65,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,25 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten BACHEM-Aktien beläuft sich auf 237'835 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.10.2026 bei 86,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (50,55 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,975 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

In der BACHEM-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,44 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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