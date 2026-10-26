BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 83,15 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'484 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die BACHEM-Aktie bei 83,35 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 30'508 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.10.2026 auf bis zu 86,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,43 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BACHEM-Aktie 41,65 Prozent sinken.

Nach 0,900 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 CHF je BACHEM-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BACHEM wird am 04.03.2027 gerechnet. Am 09.03.2028 wird BACHEM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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