BACHEM Aktie News: BACHEM fällt am Vormittag

Das Papier von BACHEM gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 76,50 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'469 Punkten steht. Im Tief verlor die BACHEM-Aktie bis auf 76,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,50 CHF. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'582 Stück gehandelt.

Am 08.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,25 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,52 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BACHEM-Aktie 57,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der BACHEM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,37 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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