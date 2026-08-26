BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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26.08.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von BACHEM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BACHEM gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 76,35 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die BACHEM-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 76,35 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'488 Punkten steht. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 76,00 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 23'827 BACHEM-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,25 CHF) erklomm das Papier am 08.05.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,04 Prozent hinzugewinnen. Bei 48,52 CHF fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,45 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BACHEM-Aktie in Höhe von 2,37 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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