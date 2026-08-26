BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag billiger

Um 12:28 Uhr rutschte die BACHEM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 76,65 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'508 Punkten notiert. Die BACHEM-Aktie gab in der Spitze bis auf 76,40 CHF nach. Bei 77,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 17'305 BACHEM-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,61 Prozent. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BACHEM-Aktie 36,70 Prozent sinken.

Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,37 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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