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25.11.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittwochvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von BACHEM gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BACHEM-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 76,35 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 76,35 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'847 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die BACHEM-Aktie bis auf 75,10 CHF. Bei 77,35 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 9'357 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Bei 86,00 CHF markierte der Titel am 20.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 12,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,52 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 35,14 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,967 CHF aus.
Die BACHEM-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der BACHEM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,45 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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