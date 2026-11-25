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25.11.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 76,35 CHF.
Die BACHEM-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 76,35 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 75,10 CHF ein. Bei 77,35 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 31'430 Aktien.
Am 20.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie. Am 25.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,967 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.
BACHEM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,45 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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