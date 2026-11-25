Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 77,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'844 Punkten notiert. Die BACHEM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,35 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,35 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'865 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Bei 86,00 CHF erreichte der Titel am 20.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 11,40 Prozent Luft nach oben. Bei 49,52 CHF fiel das Papier am 25.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,967 CHF. Im Vorjahr erhielten BACHEM-Aktionäre 0,900 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,45 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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