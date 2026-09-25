BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag höher

Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 83,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'822 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die BACHEM-Aktie sogar auf 83,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,75 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'282 BACHEM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 84,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 41,89 Prozent Luft nach unten.

BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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