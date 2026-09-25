BACHEM Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BACHEM

Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 81,15 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 81,10 CHF ein. Bei 83,75 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'728 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,10 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 3,51 Prozent niedriger. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 40,21 Prozent Luft nach unten.

Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,40 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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