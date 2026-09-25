BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Mittag südwärts

Um 12:28 Uhr ging es für die BACHEM-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 81,95 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'803 Punkten steht. Im Tief verlor die BACHEM-Aktie bis auf 81,75 CHF. Bei 83,75 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 10'970 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,10 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 2,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BACHEM wird am 04.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,40 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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