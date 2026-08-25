BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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25.08.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM macht am Dienstagvormittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BACHEM. Zuletzt konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 76,10 CHF.
Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 76,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'325 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die BACHEM-Aktie bei 76,30 CHF. Bei 76,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'753 BACHEM-Aktien.
Am 08.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,25 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 8,59 Prozent niedriger. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BACHEM ein EPS in Höhe von 2,37 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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