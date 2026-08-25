BACHEM Aktie News: BACHEM macht am Dienstagvormittag Boden gut

Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 76,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'325 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die BACHEM-Aktie bei 76,30 CHF. Bei 76,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'753 BACHEM-Aktien.

Am 08.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,25 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 8,59 Prozent niedriger. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BACHEM ein EPS in Höhe von 2,37 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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